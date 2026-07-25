Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 72: Stromausfall (2)
22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Mirkos Cousin Aleks absolviert voller Elan einen Schnuppertag bei der Feuerwehr, stößt aber mit seiner ruppigen Art auf Gegenwind in der Truppe. Als er sich bei einem Einsatz als Held darstellen möchte, begeht er einen folgenschweren Fehler und bringt Frieda sogar in Lebensgefahr. Als Julius herausfindet, dass Urs sich längst erinnern kann, geht er enttäuscht auf Abstand und Andrea überzeugt Urs, um die Beziehung zu seinem Sohn zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1