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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Eine zweite Chance (1)

JoynStaffel 1Folge 73vom 25.07.2026
Eine zweite Chance (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 73: Eine zweite Chance (1)

23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Frieda bekommt nach dem Stromschlag ärztliche Entwarnung und überzeugt den wütenden Mirko, Aleks noch eine Chance zu geben. Doch Aleks selbst hat andere Pläne und verabschiedet sich. Urs und Andrea kommen sich beim Aussuchen seiner neuen Möbel näher. Pippas Aktivismus gegen den Bau einer neuen Fleischfabrik lässt Felix allmählich an seiner Geschäftsbeziehung zu Cornelia zweifeln.

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