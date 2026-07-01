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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Hängt sie höher (2)

SAT.1Staffel 1Folge 70vom 18.07.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 70: Hängt sie höher (2)

23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Die Bewohner von Liebitz haben alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen für das Zuckertütenfest. Besonders Phillip und Lena genießen die Zeit als Familie mit ihren Töchtern. Nachdem Frieda und Dr. Krüger bei Urs eine Amnesie in Folge der Rauchvergiftung diagnostiziert haben, kümmert sich Julius um seinen Vater. Während sie sich langsam näherkommen, verschweigt Urs ihm, dass sein Gedächtnis zurückkehrt.

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