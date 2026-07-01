Alles oder nichts (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 77: Alles oder nichts (1)
23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Felix und Pippa zwingen Cornelia zum Rückzug, wodurch Felix sein Haus verlieren wird. Selbst Carla kann ihn nicht umstimmen. Zeitgleich machen sich Yvonne und Jonathan als Hobbydetektive auf den Weg, einer mysteriösen Ölspur zu folgen und kommen sich dabei näher.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.