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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Nach Hause (1)

SAT.1Staffel 1Folge 79vom 25.07.2026
Nach Hause (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 79: Nach Hause (1)

22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Frieda möchte nach dem Verlust seines Hauses für Felix da sein und bietet ihm an, bei ihr einzuziehen. Felix nimmt ihr Angebot widerwillig an, verschwindet allerdings kurz darauf wieder - und hinterlässt nur einen an Pippa adressierten Brief.

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