SAT.1Staffel 1Folge 25vom 08.11.2024
45 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Laras Vater will sie gegen ihren Willen im Internat anmelden. Allein schafft sie es nicht, dagegen zu argumentieren, doch Theo hat eine Idee: Er behauptet, dass Lara die Hauptrolle in einer Theater-AG spielt. Jule hat beruflich mit einem getrennten Paar zu tun, das sich uneins über die PC-Sucht der gemeinsamen Tochter ist. Privat fühlt sie sich ohne Chris befreit, doch dieser versucht, sich mithilfe eines Schachrätsels wieder in ihre Gedanken zu schleichen.

SAT.1
