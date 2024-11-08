Für alle Fälle Familie
Folge 25: Der Theatertrick
45 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Laras Vater will sie gegen ihren Willen im Internat anmelden. Allein schafft sie es nicht, dagegen zu argumentieren, doch Theo hat eine Idee: Er behauptet, dass Lara die Hauptrolle in einer Theater-AG spielt. Jule hat beruflich mit einem getrennten Paar zu tun, das sich uneins über die PC-Sucht der gemeinsamen Tochter ist. Privat fühlt sie sich ohne Chris befreit, doch dieser versucht, sich mithilfe eines Schachrätsels wieder in ihre Gedanken zu schleichen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH