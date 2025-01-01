Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Neu denken

SAT.1Staffel 1Folge 31
Neu denken

Neu denkenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 31: Neu denken

45 Min.Ab 12

Im Gericht verhandelt Jule einen Fall um einen Jungen, der gerne Kleider trägt und an einer Wahl zur Traubenprinzessin teilnehmen möchte - doch die Schulleiterin pocht auf Traditionen. Privat gerät Jules Gefühlsleben durcheinander: Was hatte der Sex mit Chris zu bedeuten? Und warum reist er plötzlich ab, ohne ihr frühzeitig Bescheid zu geben? Auch Marco kämpft mit seinen Emotionen, denn Jana will aus beruflichen Gründen nach Mainz ziehen - und Lilly mitnehmen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen