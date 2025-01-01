Für alle Fälle Familie
Folge 31: Neu denken
45 Min.Ab 12
Im Gericht verhandelt Jule einen Fall um einen Jungen, der gerne Kleider trägt und an einer Wahl zur Traubenprinzessin teilnehmen möchte - doch die Schulleiterin pocht auf Traditionen. Privat gerät Jules Gefühlsleben durcheinander: Was hatte der Sex mit Chris zu bedeuten? Und warum reist er plötzlich ab, ohne ihr frühzeitig Bescheid zu geben? Auch Marco kämpft mit seinen Emotionen, denn Jana will aus beruflichen Gründen nach Mainz ziehen - und Lilly mitnehmen ...
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH