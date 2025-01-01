Für alle Fälle Familie
Folge 32: Erste Schritte in der Liebe
44 Min.Ab 12
Jule wartet sehnsüchtig auf eine Nachricht von Chris, der beruflich nach Frankfurt verreist ist. Warum meldet er sich nicht, obwohl es zwischen den beiden doch eigentlich gut lief? Zwischenzeitlich glaubt Theo nervös, dass Lara bereit ist, mit ihm den nächsten Schritt zu gehen - und bereitet sich auf den Abend vor. Derweil müssen Katrin und Alain einen großen Rückschlag nach ihrer ersten künstlichen Befruchtung verkraften.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH