Für alle Fälle Familie
Folge 33: Trau dich!
45 Min.Ab 12
Chris ist aus Frankfurt zurück und fordert Jule zu einem heimlichen Kochabend in der Weinbarküche heraus. Dabei knistert es gewaltig zwischen den beiden. Daniel sucht rechtlichen Rat bei Maria, denn die Flirtversuche seiner Verehrerin Vanessa entwickeln sich zu beunruhigendem Stalking. Währenddessen erfahren Katrin und Alain schockiert, dass es damals einen großen Fehler bei der Vermessung des Weinbergs gab - mit fatalen Folgen ...
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH