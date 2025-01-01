Für alle Fälle Familie
Folge 34: Flow
44 Min.Ab 12
Katrin und Alain kämpfen mit finanziellen Sorgen, da ihnen der Verlust des Südhangs droht. Müssen sie sich zwischen dem Weingut und dem Traum vom Baby entscheiden? Theo sucht verunsichert Rat bei Marco, nachdem Lara ihm erzählt, dass sie bereits ihr erstes Mal hatte. Und im Gericht vermittelt Maria zwischen der Witwe und der Mutter eines Verstorbenen, die völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Bestattung ihres Angehörigen haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH