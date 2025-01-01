Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 34
Folge 34: Flow

44 Min.Ab 12

Katrin und Alain kämpfen mit finanziellen Sorgen, da ihnen der Verlust des Südhangs droht. Müssen sie sich zwischen dem Weingut und dem Traum vom Baby entscheiden? Theo sucht verunsichert Rat bei Marco, nachdem Lara ihm erzählt, dass sie bereits ihr erstes Mal hatte. Und im Gericht vermittelt Maria zwischen der Witwe und der Mutter eines Verstorbenen, die völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Bestattung ihres Angehörigen haben.

