Für alle Fälle Familie
Folge 45: Verborgene Wahrheiten
45 Min.Ab 12
Als Robert erkrankt, bittet Jule Chris erneut, den gemeinsamen Fall abzugeben. Doch Chris weigert sich wieder, was Jule an ihrem Verhältnis zweifeln lässt. Unterdessen kramt Daniel sentimental altes Werkzeug seines Vaters hervor und beschließt, sich wieder dem Schreinern zuzuwenden. Derweil will Theo sich schweren Herzens von Lara verabschieden, die ins Internat muss. Doch als er losfahren will, hat sein Fahrrad einen Platten. Wird er es noch rechtzeitig schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH