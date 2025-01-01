Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Vater Unglück

SAT.1Staffel 1Folge 46
Vater Unglück

Vater UnglückJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 46: Vater Unglück

45 Min.Ab 12

Katrin erhält endlich das Ergebnis der künstlichen Befruchtung und bittet ihre Mutter Inga, es vorerst für sich zu behalten - doch Inga fällt das überraschend schwer. Währenddessen bemerkt Jule, wie sehr Theo unter der Distanz zu Lara leidet, doch ihre Vorschläge helfen wenig. Und so ist es Marco, der Theo aufheitern kann und dabei auch Jule zum Lachen bringt. Für einen kurzen Moment scheint die Welt stillzustehen, bis Jule wieder von der Realität eingeholt wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen