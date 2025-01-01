Für alle Fälle Familie
Folge 48: Schweigepflicht
45 Min.Ab 12
Nach dem Streit am Vortag öffnet sich Chris zum ersten Mal gegenüber Jule und gibt einen emotionalen Einblick in seine Vergangenheit - doch ihre Reaktion fällt anders aus, als er erhofft hatte. Währenddessen kehrt Alain von der Weinmesse zurück und wird von Katrin mit der Nachricht ihrer langersehnten Schwangerschaft überrascht. Doch seine Freude ist getrübt, und als Daniel nachhakt, gesteht Alain einen schwerwiegenden Fehler.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH