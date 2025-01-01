Für alle Fälle Familie
Folge 50: Offenbarung
45 Min.Ab 12
Jules Gefühle sind nach dem Beinahe-Kuss mit Marco völlig durcheinander, da scheint ein Freundinnen-Abend mit Katrin und Bella die perfekte Ablenkung zu sein. Während Jule und Bella sich entspannen, ahnen sie allerdings nicht, dass Katrins Welt zusammenbricht, als sie für einen kurzen Moment verschwindet, um im Moselgold nach dem Rechten zu gucken.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH