Für alle Fälle Familie
Folge 65: Besser spät als nie
45 Min.Ab 12
Daniel wundert sich, was los ist, als Bella ein gemeinsames Treffen absagt und ihm erklärt, dass sie keine Zukunft mit ihm sieht. Derweil hat Chris zwei Helfer für den Acker seines Vaters organisiert, doch das kommt bei Gerd gar nicht gut an. Kann Chris sich überwinden, den Spaten selbst in die Hand zu nehmen? Währenddessen hat Robert vor Gericht mit einem Kläger zu tun, der von einer Partnervermittlung Geld zurückverlangt, da er keine passende Frau gefunden hat.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH