SAT.1Staffel 1Folge 69
Folge 69: Vorwärts

44 Min. Ab 12

Jule gesteht Bella, dass Marco ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Währenddessen feiern Theo und Lara mit ihren Freunden, nachdem die Generalprobe für ihr Theaterstück gelungen ist. Als eine Freundin aus der Gruppe dringend nach Hause muss, hat Lara die verhängnisvolle Idee, sie mit Chris' Sportwagen zu fahren. Unterdessen stellt Chris bei der Arbeit auf dem Acker fest, dass er seinen Autoschlüssel verloren hat. Und plötzlich steht Marco vor ihm und wirft ihm Fahrerflucht vor.

