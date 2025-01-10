Für alle Fälle Familie
Folge 71: Wiedergutmachung
45 Min.Ab 12
Lara und Theo bedanken sich bei Chris, der die Schuld für den Autounfall auf sich genommen hat. Sie bieten an, die Kosten für die Autoreparatur in Raten abzubezahlen - doch Chris hat eine bessere Idee, mit der er auch bei Jule punkten kann. Bella glaubt zunächst enttäuscht, dass Daniel wegen der Schreinerin Maja bleiben will. Doch dann erfährt sie von Katrin, dass ganz andere Gründe dahinter stecken. Gibt es vielleicht doch noch eine Zukunft für sie und Daniel?
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH