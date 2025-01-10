Für alle Fälle Familie
Folge 75: Dunkle Wolken
45 Min.Ab 12
Jule und Marco tauschen bei Theos und Laras Theateraufführung auf dem Weinfest verliebte Blicke aus. Doch ihrem ersten Kuss kommt immer etwas in die Quere. Katrin will endlich einen versöhnlichen Schritt auf Alain zugehen, doch dann zieht auf einmal ein heftiges Gewitter auf. Als Alain noch kurz auf den Weinberg will, um einen Generator zu sichern, ist der Blitz plötzlich ganz nah - und es geschieht eine Katastrophe, die die ganze Familie erschüttert.
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH