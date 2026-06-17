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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: Irak - Norwegen aus der Sicht von Erling Haaland

ORF SPORT +Staffel 1Folge 106vom 17.06.2026
WM 2026: Irak - Norwegen aus der Sicht von Erling Haaland

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Folge 106: WM 2026: Irak - Norwegen aus der Sicht von Erling Haaland

3 Min.Folge vom 17.06.2026

Erling Haaland wurde bei seinem WM-Debüt zum Matchwinner für Norwegen. Mit zwei Treffern führte der Stürmerstar sein Team zu einem klaren 4:1-Auftaktsieg gegen den Irak. Bildquelle: Reuters

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