WM 2026: Irak - Norwegen aus der Sicht von Erling HaalandJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 106: WM 2026: Irak - Norwegen aus der Sicht von Erling Haaland
3 Min.Folge vom 17.06.2026
Erling Haaland wurde bei seinem WM-Debüt zum Matchwinner für Norwegen. Mit zwei Treffern führte der Stürmerstar sein Team zu einem klaren 4:1-Auftaktsieg gegen den Irak. Bildquelle: Reuters
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