Saudi-Arabien - Uruguay in 3 MinutenJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 89: Saudi-Arabien - Uruguay in 3 Minuten
3 Min.Folge vom 16.06.2026
Uruguay tat sich als Favorit in einem kampfbetonten Schlagabtausch gegen Saudi-Arabien schwer und fand nur langsam ins Spiel, das noch bis zuletzt für Spannung sorgte. Sendungshinweis: "FIFA Fußball-WM 2026: Die Morning Show" am 16.06.2026 um 09:10 Uhr auf ORF 2 und im Stream. Bildquelle: APA-Images / EFE / Alberto Estevez
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