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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Saudi-Arabien - Uruguay in 3 Minuten

ORF SPORT +Staffel 1Folge 89vom 16.06.2026
Saudi-Arabien - Uruguay in 3 Minuten

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 89: Saudi-Arabien - Uruguay in 3 Minuten

3 Min.Folge vom 16.06.2026

Uruguay tat sich als Favorit in einem kampfbetonten Schlagabtausch gegen Saudi-Arabien schwer und fand nur langsam ins Spiel, das noch bis zuletzt für Spannung sorgte. Sendungshinweis: "FIFA Fußball-WM 2026: Die Morning Show" am 16.06.2026 um 09:10 Uhr auf ORF 2 und im Stream. Bildquelle: APA-Images / EFE / Alberto Estevez

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