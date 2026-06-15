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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: Die Morning Show

ORF SPORT +Staffel 1Folge 80vom 15.06.2026
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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 80: WM 2026: Die Morning Show

32 Min.Folge vom 15.06.2026

Gregoritsch vor Jordanien: Spielen richtig guten Fußball | Ogris: Dann bist du im Tunnel | Herzog: "Schaut gut aus für Jordanien" | Ogris: "Man sollte Jordanien nicht unterschätzen" | Deutschland setzt frühes Ausrufezeichen | Spätes Tor befördert die Elfenbeinküste ins Glück | Schweden entzündet Tor-Feuerwerk gegen Tunesien | Niederlande und Japan trennen sich mit einem Remis | Ergebnisse und Tabellenstand der Gruppe F | Belgiens goldene Generation im Umbruch | Argentinien tanzt sich warm für die WM | Katar-Torschütze erhält Millionensumme als Prämie

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