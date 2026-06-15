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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: WM-Spektakel: 19 Tore in vier Spielen

ORF SPORT +Staffel 1Folge 81vom 15.06.2026
WM 2026: WM-Spektakel: 19 Tore in vier Spielen

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Folge 81: WM 2026: WM-Spektakel: 19 Tore in vier Spielen

9 Min.Folge vom 15.06.2026

Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag fielen insgesamt 19 Tore: Deutschland startete mit einem beeindruckenden 7:1 gegen Curacao in die Gruppe E. Auch Schweden feierte einen klaren Erfolg und besiegte Tunesien mit 5:1. Dazu lieferten Japan gegen die Niederlande sowie Ecuador gegen die Elfenbeinküste weitere sehenswerte Treffer. Sendungshinweis: "FIFA Fußball-WM 2026: Die Morning Show" am 15.06.2026 um 09:10 Uhr auf ORF 2 und im Stream. Bildquelle: GEPA pictures/ Witters/ Ulrich Hufnagel

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