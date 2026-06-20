WM 2026: Brasilien - Haiti aus der Sicht von BrasilienJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 152: WM 2026: Brasilien - Haiti aus der Sicht von Brasilien
4 Min.Folge vom 20.06.2026
Im Spiel gegen Haiti wurde der fünfmalige Weltmeister Brasilien seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen klaren Sieg mit sehenswerten Treffern. Bildquelle: Reuters
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF SPORT +