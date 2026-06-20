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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: Brasilien - Haiti aus der Sicht von Brasilien

ORF SPORT +Staffel 1Folge 152vom 20.06.2026
WM 2026: Brasilien - Haiti aus der Sicht von Brasilien

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Folge 152: WM 2026: Brasilien - Haiti aus der Sicht von Brasilien

4 Min.Folge vom 20.06.2026

Im Spiel gegen Haiti wurde der fünfmalige Weltmeister Brasilien seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen klaren Sieg mit sehenswerten Treffern. Bildquelle: Reuters

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