G’sund bleiben mit Yasmina

krone.tv Staffel 2 Folge 1 vom 06.08.2025
Folge 1: Übungen, die uns fit für den Sommer machen!

6 Min.Folge vom 06.08.2025

Bei Yasmina dreht sich heute alles um einen richtig guten Start in die warme Jahreszeit. Die Sonne lädt uns raus, die Tage werden länger, und unser Körper freut sich auf mehr Bewegung – aber bevor wir so richtig durchstarten, gönnen wir ihm erstmal eine ausgiebige Dehnungsroutine.

krone.tv
