No-Go-Übungen und die Alternativen dazuJetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 8: No-Go-Übungen und die Alternativen dazu
6 Min.Folge vom 06.08.2025
Heute klärt Wohlfühl-Expertin Yasmina über die größten Fitness-Fehler auf. Viele „Klassiker“, von denen man glaubt, dass sie einem guttun, können nämlich richtig gefährlich sein, wenn man sie falsch ausführt. Aber keine Sorge - da gibt es bessere Alternativen.
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G’sund bleiben mit Yasmina
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: krone.tv