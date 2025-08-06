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G’sund bleiben mit Yasmina

No-Go-Übungen und die Alternativen dazu

krone.tvStaffel 2Folge 8vom 06.08.2025
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G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 8: No-Go-Übungen und die Alternativen dazu

6 Min.Folge vom 06.08.2025

Heute klärt Wohlfühl-Expertin Yasmina über die größten Fitness-Fehler auf. Viele „Klassiker“, von denen man glaubt, dass sie einem guttun, können nämlich richtig gefährlich sein, wenn man sie falsch ausführt. Aber keine Sorge - da gibt es bessere Alternativen.

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