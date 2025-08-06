Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2Folge 4vom 06.08.2025
Folge 4: Raus aus der Burnout-Falle!

6 Min.Folge vom 06.08.2025

Diesmal geht es bei Yasmina um ein Thema, das leider viele betrifft: ein drohendes Burnout. Wenn man das Gefühl hat, dass alles einfach zu viel wird, helfen nicht nur Pausen – sondern auch kleine Übungen, die wieder Luft zum Atmen schaffen. Yasmina zeigt, wie es geht.

