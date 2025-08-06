Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
G’sund bleiben mit Yasmina

Jünger in nur 5 Minuten – mit diesen Übungen!

krone.tvStaffel 2Folge 2vom 06.08.2025
Jünger in nur 5 Minuten – mit diesen Übungen!

Jünger in nur 5 Minuten – mit diesen Übungen!Jetzt kostenlos streamen

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 2: Jünger in nur 5 Minuten – mit diesen Übungen!

6 Min.Folge vom 06.08.2025

Wie fühle ich mich jünger – und das mit ganz einfachen Mitteln? Die Antwort: Mit Bewegung, die Freude macht, Muskeln, die uns tragen und ein bisschen Gehirntraining als i-Tüpferl. Drehen wir gemeinsam mit Wohlfühl-Expertin Yasmina das Rad der Zeit zurück!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

G’sund bleiben mit Yasmina
krone.tv
G’sund bleiben mit Yasmina

G’sund bleiben mit Yasmina

Alle 3 Staffeln und Folgen