Jünger in nur 5 Minuten – mit diesen Übungen!Jetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 2: Jünger in nur 5 Minuten – mit diesen Übungen!
6 Min.Folge vom 06.08.2025
Wie fühle ich mich jünger – und das mit ganz einfachen Mitteln? Die Antwort: Mit Bewegung, die Freude macht, Muskeln, die uns tragen und ein bisschen Gehirntraining als i-Tüpferl. Drehen wir gemeinsam mit Wohlfühl-Expertin Yasmina das Rad der Zeit zurück!
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G’sund bleiben mit Yasmina
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: krone.tv