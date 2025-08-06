Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2Folge 6vom 06.08.2025
Folge 6: Atemübungen gegen Sodbrennen

6 Min.Folge vom 06.08.2025

Diesmal geht es um ein Thema, das viele kennen, aber gern verdrängen: Sodbrennen. Was viele nicht wissen, ist, dass Sodbrennen oft mehr mit falscher Atmung und Haltung zu tun als mit der letzten Mahlzeit. Fitness- und Wohlfühl-Expertin Yasmina zeigt Übungen, die dabei helfen, Sodbrennen natürlich in den Griff zu bekommen.

krone.tv
