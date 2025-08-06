G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 5: Mental Fit
6 Min.Folge vom 06.08.2025
Heute kümmern wir uns gemeinsam mit Yasmina um unsere mentale Fitness. Das bedeutet vor allem, sich auf Stärken zu konzentrieren, nicht auf Schwächen, und negative Gedanken auszublenden. Wie immer gibt’s zwei simple Übungen – diesmal für die Seele.
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G’sund bleiben mit Yasmina
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: krone.tv