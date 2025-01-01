Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Plus

Galileo Plus: Mission Wildnis

ProSieben
Galileo Plus: Mission Wildnis

Galileo Plus: Mission WildnisJetzt kostenlos streamen

Galileo Plus

Galileo Plus: Mission Wildnis

51 Min.Ab 12

Zwei Reporter mit einer Mission: Vincent Dehler und Harro Füllgrabe wollen Teil eines Urvolkes werden. Es geht für eine Woche ums Leben und Überleben mitten im Busch, fernab der Zivilisation. Vincent reist ins südamerikanische Ecuador. Dort trifft er auf die Huaorani, die Ureinwohner des Amazonas. Für Harro geht es nach Namibia an die Grenze zu Botswana zum Volk der San. Die San gelten als ältestes Urvolk des Landes. Wer schafft die Aufnahmeprüfung?

Alle verfügbaren Folgen