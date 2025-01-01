Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Plus

Bis ans Ende der Welt - Expedition ins Ungewisse

Bis ans Ende der Welt - Expedition ins Ungewisse

Galileo Plus

Bis ans Ende der Welt - Expedition ins Ungewisse

50 Min.Ab 12

"Galileo Plus" erkundet die Son Doong Höhle, die größte Höhle der Welt. Das Ziel: sie in vier Tagen durchqueren! Die nächste Expedition führt zur Neumayer Forschungsstation in die Antarktis bei bis zu -50 Grad Celsius und monatelanger Dunkelheit. Am anderen Ende der Welt liegt das dritte Ziel: das Bikini-Atoll! Auf den ersten Blick ein Inselparadies, auf dem die Amerikaner 1967 Atombombentests starteten, und das bis heute verstrahlt ist.

