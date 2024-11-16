Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 16.11.2024
51 Min. Ab 12

Holz wird zur Luxusware. Warum? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler geht auf Spurensuche in Rumänien, wo jedes Jahr 20 Mio. Kubikmeter Holz illegal geschlagen werden - und die Holzmafia sogar schon Förster ermordete. Wie kann man den Kampf gegen illegale Abholzung vor Ort gewinnen? Außerdem trifft Vincent in Hamburg einen Holzdetektiv, der bestimmt, woher das in Deutschland verarbeitete Holz stammt. Illegale Quellen oder legaler internationaler Holzmarkt?

