Galileo Plus

ProSieben
Galileo Plus

50 Min.Ab 12

Heute gibt es bei "Galileo Plus" wieder ungewöhnliche Haustiere zu bestaunen. In Udo Stumps Keller wohnen zwei ausgewachsenen Alligatoren - 300 Kilo schwer, 3.5 Meter lang und eine Schnauze mit messerscharfen Zähnen. Bei Michail leben sieben Raubkatzen. Das Versorgen, Füttern, Spielen, Bespaßen und Pflegen der wilden Tiere ist ein Full-Time-Job. Geoff Grewcock teilt sich sein Haus mit einem Fuchs, einem Reh und zwei Hunden. Und in seinem Garten leben 30 weitere Wildtiere.

