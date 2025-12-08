Elitepolizei hautnah: Die Geheimnisse der Anti-Terror-Einheit GSG 9Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.12.2025: Elitepolizei hautnah: Die Geheimnisse der Anti-Terror-Einheit GSG 9
38 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 8. Dezember 2025: Inside GSG 9: Das Auswahlverfahren // Feuerwerk am helllichten Tag: Chinas gewaltiger Rekordversuch // Snack Fact: Tomatensaft in 10.000 Metern Höhe
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
