Folge vom 03.12.2025: 7 Fragen - deutscher Comedian in den USA
39 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 3. Dezember 2025: Nordmanntanne, teurer Spaß: Warum der Weihnachtsbaum dieses Jahr mehr kostet // Comedy vs. Trump: Wie frei darf man noch lachen? // Handy hinter Gittern: Das freieste Gefängnis der Welt
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
