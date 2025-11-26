Trumps Gegenspieler: Wer steckt hinter der "Resistance"-Bewegung?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.11.2025: Trumps Gegenspieler: Wer steckt hinter der "Resistance"-Bewegung?
44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 26. November 2025: Schoko-Schock: Warum Schokolade plötzlich Luxus ist // Trumps Gegenspieler: Wer steckt hinter der "Resistance"-Bewegung? // Hightech unter Wasser: Der Pinguinroboter im Kampf gegen Geisternetze // WIDL: U-Bahn-Fresser
