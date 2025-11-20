Fiona Erdmann: Von der "GNTM"-Kandidatin zur Immobilien-Geschäftsfrau in DubaiJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.11.2025: Fiona Erdmann: Von der "GNTM"-Kandidatin zur Immobilien-Geschäftsfrau in Dubai
45 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 20. November 2025: Fiona Erdmann: Von der "GNTM"-Kandidatin zur Immobilien-Geschäftsfrau // Deutschlands Fort Knox: Das sicherste Gebäude des Landes // Anders leben: Das Kletterhaus // Body Secrets: Gleichgewicht bei Männern und Frauen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen