Folge vom 13.02.2026: Socken statt Gold: Das Wunder von Rosia Montana
Berge voller Gold, ein gieriger Konzern und mutige Dorfbewohner: "Galileo" enthüllt die faszinierende Geschichte von Rosia Montana, wo Aktivisten und Dorfbewohner 20 Jahre lang gegen einen Konzern kämpften, der für Gold ganze Berge sprengen wollte.
