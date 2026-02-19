Paycheck Singapur: So viel verdient man in der teuersten Stadt der Welt!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.02.2026: Paycheck Singapur: So viel verdient man in der teuersten Stadt der Welt!
Folge vom 19.02.2026
Singapur ist für viele ein Sehnsuchtsort - mit Traumgehältern aber auch Rekordpreisen. Wie hoch muss ein Gehalt sein, um hier gut zu leben? Wir treffen zwei Deutsche, deren Berufe kaum unterschiedlicher sein könnten: Dennis, 42-jähriger Familienvater und selbstständiger Bäcker. Und Wissenschaftler Philipp, 30 Jahre alt mit einem High-Tech-Job. Zwei Leben, zwei Paychecks - und ein Blick in den Alltag einer der schillerndsten Städte der Welt.
