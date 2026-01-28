Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Smarte Freizeitgestaltung im Jahr 2050!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 28.01.2026: Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Smarte Freizeitgestaltung im Jahr 2050!
51 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Am Nachmittag entdecken die Tester im "Galileo"-Haus der Zukunft, wie Roboter künftig den Haushalt führen und KI-Kuscheltiere bald Gefühle lesen können! Clevere Platzsparlösungen wie schwebende Betten und Hightech-Fitnessgeräte gehören in der Zukunft zum Alltag. Ein moderner Dampfschrank soll das Bügeln ersetzen und uns mehr Zeit verschaffen. Wie gestaltet sich die Freizeit im Jahr 2050?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen