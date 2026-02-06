Das verrückteste Spa der Welt?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.02.2026: Das verrückteste Spa der Welt?
46 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Von traditionellen Massagen über VR-Spiele bis hin zu Karaoke und einem All-you-can-eat-Buffet - in chinesischen 24-Stunden-Spas ist wirklich alles möglich! "Galileo"-Reporter Robert wagt das Experiment und erkundet die skurrilen und faszinierenden Angebote des Health 100 Hot Spring Resort in Shenzhen. Kann man hier tatsächlich die Seele baumeln lassen, oder wird die Entspannung am Ende zum teuren Vergnügen für den Geldbeutel?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen