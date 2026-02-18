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Gamer By Heart

Story-Game Junkies unter sich

Talk? Now!Staffel 1Folge 3vom 18.02.2026
Story-Game Junkies unter sich

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Folge 3: Story-Game Junkies unter sich

58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge quatschen wir über unsere liebsten Story Games - von Uncharted über Horizon Zero Dawn bis hin zu all time Favorites wie L.A. Noire oder GTA V. Steffis gute Freundin Tinka ist eine echte Gamerin by Heart und dabei immer wieder auf der Suche nach neuen, aufregenden Spielen für ihre Konsole. In dieser Episode gibt es maßgeschneiderte Spieleempfehlungen für Tinka und wir wagen einen Schritt Neuland: Wir machen ein Koop Game Date aus.

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