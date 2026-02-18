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Gamer By Heart

Zocken statt Antidepressiva

Talk? Now!Staffel 1Folge 6vom 18.02.2026
Zocken statt Antidepressiva

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Gamer By Heart

Folge 6: Zocken statt Antidepressiva

60 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Dass Videospiele glücklich machen ist für uns Gamer by Heart nichts Neues. Aber welche Games wirken auf die mentale Gesundheit besonders positiv? Und mit welchen Vorurteilen müssen Gamer:innen heute noch kämpfen wenn’s um die Mental Health geht? Ich steige mit Psychologin Jolina Bering genau in dieses Thema tiefer ein. Ihre Schwerpunkte in der Psychologie sind Gaming, eSports und Content Creation. Macht euch auf ein paar Aha-Effekte gefasst.

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