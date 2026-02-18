Gamer By Heart
Folge 8: Faszination Cosplay
67 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wer regelmäßig zockt, kommt an Cosplay nicht vorbei. Bei diesem Hobby erwecken Cosplayer:innen unsere liebsten Videospiel- und Anime-Charaktere zum Leben. Und das mit viel Liebe zum Detail. In dieser Folge von Gamer by Heart spreche ich mit Maike Huster über ihre Leidenschaft zum Cosplay. Sie erzählt von ihrer Arbeit an aufwendigen Props, von der faszinierenden Welt der Cosplay Conventions und der liebevollen Community.
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Gamer By Heart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Talk?Now!