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Gamer By Heart

Warum wir e-Sports so lieben!

Talk? Now!Staffel 1Folge 7vom 18.02.2026
Warum wir e-Sports so lieben!

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Folge 7: Warum wir e-Sports so lieben!

57 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Die Moderatorin und Streamerin Giuli June ist nicht nur ein fester Bestandteil von JAM FM, sondern ist aus dem eSports nicht mehr wegzudenken. Ihre große Liebe: Valorant. Warum die eSports Community so wunderbar ist und wieso Frauen auch hier unterrepräsentiert sind - obwohl viele ihrer männlichen Kollegen ihnen kaum das Wasser reichen können - das erzählt Giuli uns in diesem Interview.

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