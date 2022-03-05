Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Max Giermann & Janine Pink

SAT.1Folge vom 05.03.2022
Max Giermann & Janine Pink

Max Giermann & Janine PinkJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 05.03.2022: Max Giermann & Janine Pink

43 Min.Folge vom 05.03.2022

Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Max Giermann und Janine Pink. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen