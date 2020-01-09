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Genial daneben - Das Quiz

Silvia Schneider & Michael Kessler

SAT.1Staffel 3Folge 9vom 09.01.2020
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 9: Silvia Schneider & Michael Kessler

43 Min.Folge vom 09.01.2020

Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Silvia Schneider und Michael Kessler. Nur wenn es dem Fragesteller gelingt, die Promis in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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