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Genial daneben - Das Quiz

Bastian Bielendorfer & Ingo Appelt

SAT.1Folge vom 26.02.2022
Bastian Bielendorfer & Ingo Appelt

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 26.02.2022: Bastian Bielendorfer & Ingo Appelt

43 Min.Folge vom 26.02.2022

Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Ingo Appelt und Bastian Bielendorfer. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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