Bastian Bielendorfer & Ingo AppeltJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 26.02.2022: Bastian Bielendorfer & Ingo Appelt
43 Min.Folge vom 26.02.2022
Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Ingo Appelt und Bastian Bielendorfer. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2-4: SAT.1