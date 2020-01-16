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Genial daneben - Das Quiz

Matze Knop & Nicole Jäger

SAT.1Folge vom 16.01.2020
Matze Knop & Nicole Jäger

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 16.01.2020: Matze Knop & Nicole Jäger

43 Min.Folge vom 16.01.2020

Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Matze Knop und Nicole Jäger. Nur wenn es dem Fragesteller gelingt, die Promis in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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