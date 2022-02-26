Panagiota Petridou & Thorsten BärJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 3: Panagiota Petridou & Thorsten Bär
43 Min.Folge vom 26.02.2022
Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Panagiota Petridou und Thorsten Bär. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1